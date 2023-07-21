مهاجم يبحث عن ناد جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وذكر غابرييل لايس الذي يبلغ من العمر 33 عامًا لموقع "إنفوبا" على الإنترنت، أن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعبًا أكبر من 21 عامًا.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو لذلك ينتظر غابرييل لايس بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

ولم يسبق لغابرييل لايس أن لعب خارج أمريكا الجنوبية، حيث لعب في أوروغواي وبيرو فقط.

ولم يسبق له أن لعب أي مباراة دولية مع منتخب أوروغواي.

وسجل غابرييل لايس 14 هدفًا وصنع 5 في كاليفورنيا ريفر بليت مونتيفيديو، وسجل 15 هدفًا وصنع 2 في 40 مباراة مع أكاديميا ديبورتيفا كانتولاو.