منتخب تونس يهزم مصر بثلاثية وديًا (فيديو)
حقق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على نظيره المصري، بنتيجة (3-1)، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم المقبلة.
وتشهد المباراة مشاركة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، بعد غيابه عن مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا في ختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا.
وسجل عيسى لعيدوني هدف منتخب تونس الأول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريره من زميله محمد علي بن رمضان.
وأضاف الثاني لمنتخب تونس، حمدي فتحي بالخطأ في مرماه، بعدما حوّل عرضية مجدي كشريدة إلى مرمي محمد أبو جبل في الدقيقة السابعة.
فيما أحرز هدف منتخب مصر الوحيد، عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 34 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل الدحمان، حارس تونس، في التصدي لها.
وجاء هدف تونس الثالث مع الدقيقة 95 عن طريق حمزة رفيعة.
يذكر أن منتخبي مصر وتونس حسما تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة إقامتها في كوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير من العام المقبل.