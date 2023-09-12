منتخب تونس يهزم مصر بثلاثية وديًا (فيديو)

حقق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على نظيره المصري، بنتيجة (3-1)، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم المقبلة.

وتشهد المباراة مشاركة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، بعد غيابه عن مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا في ختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا.

وسجل عيسى لعيدوني هدف منتخب تونس الأول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريره من زميله محمد علي بن رمضان.