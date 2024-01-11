قدّمه بصبغة فلسطينية.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع وسام أبو علي (فيديو)

وخلال تقديمه نشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها في البداية مراسلًا صحافيًا، من داخل دولة فلسطين، وهو يعلن عن صفقة انتقال وسام أبوعلي.

وقال المراسل الصحفي في الفيديو: «"إخوتي وأخواتي الكرام، يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا".

وأضاف: "نتمنى أن يكون خير ممثلًا لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق".

واختتم: "من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية".

وفي نهاية الفيديو ظهر وسام أبو علي بملعب مختار التتش من داخل مقر النادي الأهلي مرتديًا قميص الفريق وعلم فلسطين، قائلًا: "خلو المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".