قدّمه بصبغة فلسطينية.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع وسام أبو علي (فيديو)
أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، مع تقديمه بعلم فلسطين.
وخلال تقديمه نشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها في البداية مراسلًا صحافيًا، من داخل دولة فلسطين، وهو يعلن عن صفقة انتقال وسام أبوعلي.
وقال المراسل الصحفي في الفيديو: «"إخوتي وأخواتي الكرام، يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا".
وأضاف: "نتمنى أن يكون خير ممثلًا لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق".
واختتم: "من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية".
وفي نهاية الفيديو ظهر وسام أبو علي بملعب مختار التتش من داخل مقر النادي الأهلي مرتديًا قميص الفريق وعلم فلسطين، قائلًا: "خلو المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".
ولعب أبو علي في صفوف ألبورغ فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.
وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع آخر.
وسيُقيد أبو علي في صفوف الأهلي كلاعب مصري طبقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعب الفلسطيني مثل المصري.