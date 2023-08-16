إسماعيل مطر يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

وينطلق الموسم الجديد 2023-2024 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد غدٍ الجمعة.

وقال إسماعيل مطر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" الموسم الجديد سيكون الأخير لي في الملاعب بنسبة 98%".

وأعرب مطر عن أمنيته بأن يتوج مع العنابي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قائلا: "الختام قد لا يكون مهماً في بعض الأحيان، ولكن إحراز بطولة الدوري مهمة للنادي وجماهيره".

ويغيب لقب الدوري الإماراتي عن خزائن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منذ 13 عاماً.

وواصل مطر: "أتمنى التتويج باللقب في نهاية الموسم، ونحن سنجتهد ونسعى لتحقيق ذلك ولكن هذا الأمر بيد الله،، وآمل أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف:" ندخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الدوري، هذا الطموح يبدأ من المباراة الأولى، ومواجهة البطائح في البداية صعبة".

وشدد نجم الوحدة المخضرم على أن مشاركة فريقه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية منحت الفريق ميزة خوض مباريات رسمية مع فرق قوية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيساعد الفريق كثيرًا مع انطلاق بطولة الدوري.