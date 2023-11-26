نتائج "سيرفايفر سيريس".. سي إم بانك يعود إلى WWE وغضب كبير من سيث رولينز (فيديو)

شهد عرض "سيرفايفر سيريس 2023" الذي أقيم، فجر الأحد، نزالات مثيرة، انتهت بلقطة انتزعت إعجاب ودهشة جميع الحاضرين بعودة المصارع الشهير سي إم بانك إلى عالم مصارعة المحترفين "WWE" بعد غياب لمدة 9 سنوات.

ودخل سي إم بانك إلى القاعة وسط هتافات وصيحات الجماهير التي رحبت بعودته، لكنه في الوقت نفسه ظهرت الدهشة على وجوه المصارعين المتواجدين في الحلبة، وظهر الغضب الشديد على سيث رولينز، الذي وجه له بعض العبارات وكان يريد التوجه إليه ولكن الحكام وزملاءه منعوه، حتى لا تتطور الأمور بينهما.