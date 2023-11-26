نتائج "سيرفايفر سيريس".. سي إم بانك يعود إلى WWE وغضب كبير من سيث رولينز (فيديو)
شهد عرض "سيرفايفر سيريس 2023" الذي أقيم، فجر الأحد، نزالات مثيرة، انتهت بلقطة انتزعت إعجاب ودهشة جميع الحاضرين بعودة المصارع الشهير سي إم بانك إلى عالم مصارعة المحترفين "WWE" بعد غياب لمدة 9 سنوات.
ودخل سي إم بانك إلى القاعة وسط هتافات وصيحات الجماهير التي رحبت بعودته، لكنه في الوقت نفسه ظهرت الدهشة على وجوه المصارعين المتواجدين في الحلبة، وظهر الغضب الشديد على سيث رولينز، الذي وجه له بعض العبارات وكان يريد التوجه إليه ولكن الحكام وزملاءه منعوه، حتى لا تتطور الأمور بينهما.
وكان سي إم بانك انتقل الفترة الماضية لمنظمة AEW للمصارعة، ولكن تم إيقافه لفترة من الوقت، بعد تورطه في مشاجرة خلف الكواليس مع مصارعين آخرين بالمنظمة بعد انتهاء عرض "أول آوت" العام الماضي.
ودخل "بانك" في شجار بالأيدي مع كيني أوماغا وفريق "يونغ باكس" الزوجي، بعد انتقادهم علنًا في مؤتمر صحفي، مع أدى إلى إيقاف المصارعين الأربعة.
وكان سي إم بانك غاب عن حلبات المصارعة منذ عام 2014، تحديدًا بعد عرض رويال رامبل، عقب خلافاته المستمرة مع إدارة الاتحاد برئاسة فينس مكمان.
وقال تريبل إتش، عن عودة "سي إم بانك: "هذا الموضوع مثير للغاية بغض النظر عن موقفك من سي إم بانك، هو حديث العالم، هو جاذب للجماهير، عودته كانت مسألة وقت، بالنسبة لي إذا كان الجمهور يطلبه بشدة فلا بد من أن يكون معنا".
وأضاف: "القرار جاء بسرعة، وكان هناك شكوك في حدوثه، والزمن يمر سريعًا وقد مرت نحو 10 سنوات على رحيله، إذا كنت لا تتغير عما كنت عليه قبل 10 سنوات فأنت مخطئ، جميعنا ننمو ونتطور، وشخصية سي إم بانك اختلفت، وWWE كذلك تغيرت، وأنا مسرور لأنه عاد إلى الشركة وبيته الثاني".
عودة راندي أورتن
كما شهد العرض أيضًا عودة راندي أورتن بعد غياب أكثر من عام ونصف العام بسبب الإصابة، ليتواجد في اللحظات الأخيرة من مباراة الحدث الرئيس بدخوله كعضو خامس في فريق كودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو، ويحقق الفوز للفريق.
كما تغلبن بيكي لينش وشارلوت فلير وبيانكا بلير وشوتزي على فريق داميدج كونترول في نزال "وور غيمز".
وفي نزال آخر، تغلب جونتر على ذا ميز ليحافظ على لقب الإنتركونتننتال.
وفازت ريا ريبلي على زوي ستارك لتحافظ على لقب العالم للسيدات.
وفي نزال "وور غيمز" للرجال، تغلب راندي أورتن وكودي رودز وسيث "فريكن" رولينز وسامي زين وجاي أوسو على ذا جادجمنت داي ودرو ماكنتاير.