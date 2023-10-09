تفاصيل إصابة ديبالا بعد خروجه باكيًا في مباراة روما وكالياري
كشفت تقارير صحفية عن تشخيص الإصابة التي تعرَّض لها الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، والذي تم استبعاده بالفعل من قائمة منتخب بلاده لمعسكر شهر أكتوبر الحالي للإصابة.
وتعرض ديبالا للإصابة أمام كالياري بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وشارك ديبالا أساسيًّا في اللقاء، إلا أنه بعد مرور نحو 35 دقيقة، سقط على أرض الملعب متأثرًا بإصابة قوية حيث ظهر، وهو يمسك بركبته اليسرى.
وبكى ديبالا أثناء خضوعه للعلاج ولدى خروجه من الملعب، حيث كان يعرج، وقرر جوزيه مورينيو، استبداله والدفع بأندريا بيلوتي مكانه.
ووفقًا لما ذكره موقع "سبورت ميدياست"، اليوم الاثنين، فإن "هناك حالة من الارتياح داخل روما بشأن حالة ديبالا، خاصة بعدما أجرى اللاعب الفحوصات الطبية صباح اليوم".
وأضافت: "الفحوصات استبعدت وجود إصابة خطيرة للنجم الأرجنتيني، حيث لم يتعرَّض لإصابة في الغضروف المفصلي أو بالرباط الصليبي".
وأشارت: "ديبالا سيغيب لفترة تصل إلى شهر تقريبًا عن الملاعب، لتصبح مشاركته في لقاء القمة أمام إنتر ميلان (29 من الشهر الجاري) في محل شك".
فيما قال نادي روما، في بيان رسمي إن "باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى".