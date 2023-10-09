تفاصيل إصابة ديبالا بعد خروجه باكيًا في مباراة روما وكالياري

ووفقًا لما ذكره موقع "سبورت ميدياست"، اليوم الاثنين، فإن "هناك حالة من الارتياح داخل روما بشأن حالة ديبالا، خاصة بعدما أجرى اللاعب الفحوصات الطبية صباح اليوم".

وأضافت: "الفحوصات استبعدت وجود إصابة خطيرة للنجم الأرجنتيني، حيث لم يتعرَّض لإصابة في الغضروف المفصلي أو بالرباط الصليبي".

وأشارت: "ديبالا سيغيب لفترة تصل إلى شهر تقريبًا عن الملاعب، لتصبح مشاركته في لقاء القمة أمام إنتر ميلان (29 من الشهر الجاري) في محل شك".

فيما قال نادي روما، في بيان رسمي إن "باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى".