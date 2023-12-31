قائمة منتخب السعودية استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023

كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة "الأخضر" المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في قطر خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره 3 مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.