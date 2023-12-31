قائمة منتخب السعودية استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023
كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة "الأخضر" المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في قطر خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره 3 مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.
وخاض "الأخضر" 6 مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي. كما خاض مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.
واستدعى مانشيني، 30 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.