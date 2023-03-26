تصفيات يورو 2024: إنجلترا تتخطى أوكرانيا.. والدنمارك تنهار أمام قازاخستان
عزز هاري كين مكانته كهداف لمنتخب إنجلترا عبر العصور عندما هز الشباك في الفوز 2-صفر على أوكرانيا ليحكم فريق المدرب غاريث ساوثغيت قبضته على المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد تسجيل هدفه الـ 54 في الفوز 2-1 على إيطاليا، يوم الثلاثاء، عوض كين إهدار فرصتين بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37.
وأضاف بوكايو ساكا مهاجم آرسنال الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة بتسديدة رائعة أحبطت الفريق الضيف وجماهيره المقدر عددها بأربعة آلاف متفرج.
وضغطت أوكرانيا بعد الاستراحة لكنها بدت غير قادرة على تحقيق فوزها الثاني على إنجلترا في 10 مواجهات.
وشارك إيفان توني مهاجم برنتفورد لأول مرة مع إنجلترا قبل 10 دقائق من النهاية.
وتملك إنجلترا 6 نقاط من أول مباراتين وتبدو المرشحة لصدارة المجموعة التي تضم مالطا ومقدونيا الشمالية.
الدنمارك تنهار قرب النهاية لتخسر 3-2 أمام قازاخستان
سجلت قازاخستان 3 أهداف في آخر 17 دقيقة لتقلب تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفتها الدنمارك في المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، اليوم الأحد.
وكان راسموس هويلوند، مهاجم أتلانتا الذي سجل ثلاثية في فوز الدنمارك3-1 على فنلندا، يوم الخميس الماضي، العامل الحاسم في هجوم منتخب بلاده وأحرز هدفين ليمنح الفريق الزائر تقدمًا مريحًا قبل الاستراحة.
وقلّص باكتيور زينودتينوف الفارق من ركلة جزاء بعد مخالفة من يوناس فيند في الدقيقة 73، ليحيي آمال قازاخستان لكن بدا أن الدنمارك قادرة على الصمود.
وأدرك أسكات تاجيبرجن التعادل من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 86، وأكمل المهاجم أبات أيمبتوف الانتفاضة المذهلة للمنتخب صاحب المركز 115 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بضربة رأس قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وطُرد أيمبتوف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاعتداء على لاعب دنماركي.