تصفيات يورو 2024: إنجلترا تتخطى أوكرانيا.. والدنمارك تنهار أمام قازاخستان

وبعد تسجيل هدفه الـ 54 في الفوز 2-1 على إيطاليا، يوم الثلاثاء، عوض كين إهدار فرصتين بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37.

وأضاف بوكايو ساكا مهاجم آرسنال الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة بتسديدة رائعة أحبطت الفريق الضيف وجماهيره المقدر عددها بأربعة آلاف متفرج.

وضغطت أوكرانيا بعد الاستراحة لكنها بدت غير قادرة على تحقيق فوزها الثاني على إنجلترا في 10 مواجهات.

وشارك إيفان توني مهاجم برنتفورد لأول مرة مع إنجلترا قبل 10 دقائق من النهاية.

وتملك إنجلترا 6 نقاط من أول مباراتين وتبدو المرشحة لصدارة المجموعة التي تضم مالطا ومقدونيا الشمالية.