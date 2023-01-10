البحرين تهزم قطر وتقترب من التأهل إلى نصف نهائي خليجي 25 (فيديو)

قلب المنتخب البحريني الطاولة وحول تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على قطر، في الجولة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم، لتقترب من التأهل إلى نصف نهائي بطولة خليجي 25.

وحققت البحرين فوزها الأول على قطر، منذ العام 2015، حين انتصرت عليها في كأس آسيا.

وتقدمت قطر عن طريق أحمد علاء الدين الذي حوّل ركنية محمد وعد برأسه في مرمى إبراهيم لطف الله في الدقيقة 34.

وبعدها مباشرة وفي الدقيقة 72 أدرك منتخب البحرين التعادل بعدما أطلق كميل الأسود تسديدة صاروخية اصطدمت بمحمد وعد، وخدعت برشم، وسكنت شباك قطر.

وفي الدقيقة 85 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبحرين بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أظهر أن تسديدة مهدي حميدان اصطدمت بيد محمد وعد.

ونجح عبد الله يوسف بتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 89 بعدما سدد على يسار برشم الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، بينما تجمّد رصيد قطر عند 3 نقاط لتحتل المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الكويت، بينما تحتل الإمارات المركز الأخير دون أي نقطة.