ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق فاركو ويستعيد الصدارة
الأهلي يرتقي للصدارة ويُزيح فيوتشر من المركز الثاني بفوزه على فاركو
استعاد النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، عقب فوزه على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي –الذي لعب 3 مباريات أقل- قد خسر الصدارة لصالح فيتوشر، إلا أنه استعدها مرة أخرى بفوزه على فاركو مساء اليوم الجمعة.
الأهلي يصل إلى النقطة رقم 50 وينفرد بالصدارة رغم لعبه مباريات أقل من منافسيه
افتتح محمود متولي التسجيل للأهلي في شباك فاركو بالدقيقة 19، بعد استغلاله لخطأ شيكا حارس فاركو.
وأضاف محمد شريف هدف الأهلي الثاني في شباك فاركو بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول.
وأحرز علي معلول الهدف الثالث للأهلي بالدقيقة 96 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز استرد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.
فيما توقف رصيد فاركو عند 32 نقطة في المركز الثامن.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: