ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق فاركو ويستعيد الصدارة

استعاد النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، عقب فوزه على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي –الذي لعب 3 مباريات أقل- قد خسر الصدارة لصالح فيتوشر، إلا أنه استعدها مرة أخرى بفوزه على فاركو مساء اليوم الجمعة.