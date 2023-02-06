ترتيب الدوري المصري.. فاركو يكبد الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري (فيديو)
كبّد فاركو منافسه نادي الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 3/0، اليوم الإثنين.
وتقدم شكري نجيب لفاركو في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خطأ فادحا من حسام عبدالمجيد.
وأضاف عمرو جمال ثاني أهداف فاركو في الدقيقة 29 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد عواد حارس الزمالك في صدها.
وعزز سيف الدين مالك بخيت تفوق فاركو بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.
وتلقى الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري في 17 مباراة، وحقق الفوز 8 مرات وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل من الزمالك.
أما فاركو فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وقد حقق الفوز الرابع وخسر 6 مرات وتعادل 7 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب رياضي بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 10 فبراير