ترتيب الدوري المصري.. فاركو يكبد الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري (فيديو)

أما فاركو فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وقد حقق الفوز الرابع وخسر 6 مرات وتعادل 7 مرات.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب رياضي بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 10 فبراير