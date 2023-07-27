البطولة العربية.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال

فرض الأهلي طرابلس التعادل السلبي على منافسه الهلال السعودي، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

واعتمد الهلال على الثنائي الجديد روبن نيغيز وكاليدو كوليبالي.

ورفع التعادل رصيد كل فريق، وهو نفس رصيد الوداد البيضاوي والسد القطري اللذين تعادلا سلبيا أيضا.