البطولة العربية.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال
فرض الأهلي طرابلس التعادل السلبي على منافسه الهلال السعودي، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).
واعتمد الهلال على الثنائي الجديد روبن نيغيز وكاليدو كوليبالي.
ورفع التعادل رصيد كل فريق، وهو نفس رصيد الوداد البيضاوي والسد القطري اللذين تعادلا سلبيا أيضا.
وسيلعب الوداد في الجولتين المقبلتين مع الأهلي طرابلس ثم مع الهلال، في حين يلعب السد مع الهلال ثم الأهلي طرابلس.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
وتقام البطولة في السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.
ووفقًا للاتحاد العربي لكرة القدم، فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.
وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020، حيث نال الترجي التونسي اللقب، ثم النجم الساحلي، ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.