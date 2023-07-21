ارتدى واقي ساق أديداس.. كريستيانو رونالدو يخاطر بخرق عقده مع نايكي (صور)
قالت صحيفة "ذا صن"، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي "خاطر" بخرق عقده مع شركة "نايكي" خلال مباراة النصر الودية مع سيلتا فيغو قبل أيام.
تم رصد رونالدو وهو يرتدي واقي ساق من شركة "أديداس" تحت جواربه رغم شراكته طويلة الأمد مع
"نايكي".
وتعاقد رونالدو مع "نايكي" منذ العام 2003، وبحسب "ذا صن" فإن رونالدو متعاقد مع الشركة الشهيرة بقيمة 147 مليون جنيه إسترليني لمدة 10 سنوات.
بينما أعلن النصر في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة "نايكي" ستكون الشركة المصنعة للأطقم الجديدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه سبق للنادي السعودي أن صنعت أطقمه من "نايكي" بين عامي 1997 و2001، وفي فترة ثانية بين 2010 و2012.
وشارك رونالدو البالغ من العمر 38 عاما في عدد كبير من الحملات الإعلانية للعلامة التجارية على مر السنين.
وتعتبر "أديداس" أكبر منافسي "نايكي" في صناعة الملابس الرياضية.
وخسر النصر 0/5 أمام سيلتا فيغو قبل أيام وشارك رونالدو في الشوط الأول فقط، على ملعب ألغارفي في البرتغال.
ويوم أمس خسر النصر من بنفيكا 1/4 وديا على الملعب ذاته.
وسيلعب النصر مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبل انطلاق موسمه.
وكان النصر قد خسر 0/4 من سيلتا فيغو، يوم الإثنين الماضي، وسيلعب مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، ثم مع إنتر ميلان قبل مواجهة مواطنه الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وفي البطولة ذاتها سيلعب النصر مع الاتحاد المنستيري والزمالك على أن يستهل مشواره في الدوري السعودي يوم 14 أغسطس بمواجهة الاتفاق.