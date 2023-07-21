ارتدى واقي ساق أديداس.. كريستيانو رونالدو يخاطر بخرق عقده مع نايكي (صور)

وتعتبر "أديداس" أكبر منافسي "نايكي" في صناعة الملابس الرياضية.

وخسر النصر 0/5 أمام سيلتا فيغو قبل أيام وشارك رونالدو في الشوط الأول فقط، على ملعب ألغارفي في البرتغال.

ويوم أمس خسر النصر من بنفيكا 1/4 وديا على الملعب ذاته.

وسيلعب النصر مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبل انطلاق موسمه.

وكان النصر قد خسر 0/4 من سيلتا فيغو، يوم الإثنين الماضي، وسيلعب مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، ثم مع إنتر ميلان قبل مواجهة مواطنه الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفي البطولة ذاتها سيلعب النصر مع الاتحاد المنستيري والزمالك على أن يستهل مشواره في الدوري السعودي يوم 14 أغسطس بمواجهة الاتفاق.