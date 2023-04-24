ترتيب دوري أدنوك.. الوحدة يهزم خورفكان ويطارد العين على الوصافة

عجمان يتخطى الظفرة

وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم أيضا، فاز عجمان بهدفين مقابل هدف واحد على حساب ضيفه الظفرة ليعزز الفائز موقعه في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

افتتح المغربي وليد أزارو التسجيل لعجمان في الدقيقة الخامسة ليرفع اللاعب رصيده إلى تسعة أهداف سجلها في آخر ثماني مباريات في الدوري.

وأضاف بريستيج مبونجو الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يقلص ليوناردو أوفور اميسيميكو الفارق للظفرة في الدقيقة 71.