كاسيميرو يقود البرازيل للفوز على سويسرا والتأهل لدور الـ16 في كأس العالم (فيديو)
منح لاعب الوسط كاسيميرو منتخب بلاده البرازيل فوزا ثمينا بنتيجة 1/0 على سويسرا اليوم الإثنين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2022 في قطر.
وألغى الحكم السلفادوري إيفان أركيس بارتون سيسنيروس هدفا سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 64 بعد اللجوء لتقنية إعادة الفيديو "VAR"، حيث تبين أن المهاجم البرازيلي كان متسللا.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 83 من كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من البديل رودريغو.
وحقق منتخب البرازيل أول فوز له على سويسرا في ثالث مواجهة بينهما في كأس العالم، حيث تعادلا مرتين، بواقع 2/2 في مونديال 1950، و1/1 في مونديال 2018.
ورفع الفوز رصيد البرازيل إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل منتخب السامبا إلى دور الـ16 رسميا بعد فوزه 2/0 على صربيا في الجولة الأولى.
ويأتي بعده منتخب سويسرا برصيد 3 نقاط، ثم الكاميرون وصربيا وحصد كل منهما نقطة وحيدة.
وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب البرازيل مع الكاميرون، وسويسرا مع صربيا يوم الجمعة 2 ديسمبر.