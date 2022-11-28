كاسيميرو يقود البرازيل للفوز على سويسرا والتأهل لدور الـ16 في كأس العالم (فيديو)

ورفع الفوز رصيد البرازيل إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل منتخب السامبا إلى دور الـ16 رسميا بعد فوزه 2/0 على صربيا في الجولة الأولى.

ويأتي بعده منتخب سويسرا برصيد 3 نقاط، ثم الكاميرون وصربيا وحصد كل منهما نقطة وحيدة.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب البرازيل مع الكاميرون، وسويسرا مع صربيا يوم الجمعة 2 ديسمبر.