تين هاغ يقلل من المخاوف بشأن إصابة ليساندرو مارتينيز
حاول إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن يكون إيجابيا بشأن إصابة المدافع ليساندرو مارتينيز في التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأوروبي.
وثارت مخاوف بشأن تعرض مارتينيز لإصابة خطيرة في وتر العرقوب وهو ما قد يبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.
وأبلغ المدرب الهولندي الصحفيين: "لا يمكنني أن أخبركم بطبيعة الإصابة، لكنها ليست في وتر العرقوب. تحدثت إليه وهو بحالة جيدة وهادئ".
وأهدر مانشستر يونايتد تقدمه 2/0 بعدما تلقى هدفين عكسيين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعبه.
وبخلاف التعادل المحبط، انضم مارتينيز إلى قائمة اللاعبين المصابين وأبرزهم المهاجم ماركوس راشفورد والمدافع لوك شو، وقلب الدفاع رافائيل فاران الذي استبدله المدرب بين شوطي المباراة.
وأبلغ تين هاغ تلفزيون النادي: "رأينا مارتينيز يسقط في لحظة. لم يكن هناك احتكاك بالمنافس لذا فإن الوضع لا يبدو جيدا لكن علينا الانتظار. يجب على الفريق الطبي القيام بعمله ليشخص الحالة بصورة صحيحة".
وأضاف: "أعتقد أنها إصابة (وهذا يعني) أنه لن يلعب يوم الأحد"، في إشارة إلى مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الممتاز.
وتابع: "لا يمكنني أن أقول التشخيص. أفضل الانتظار لمعرفة طبيعة الوضع".
وأصبح مانشستر يونايتد ثاني فريق إنجليزي يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة بإحدى البطولات الأوروبية الكبرى بعد تشيلسي الذي سجل هدفين عكسيين في 2019 أمام أياكس أمستردام بقيادة المدرب تين هاغ.