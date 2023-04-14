تين هاغ يقلل من المخاوف بشأن إصابة ليساندرو مارتينيز

حاول إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن يكون إيجابيا بشأن إصابة المدافع ليساندرو مارتينيز في التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأوروبي.

وثارت مخاوف بشأن تعرض مارتينيز لإصابة خطيرة في وتر العرقوب وهو ما قد يبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

وأبلغ المدرب الهولندي الصحفيين: "لا يمكنني أن أخبركم بطبيعة الإصابة، لكنها ليست في وتر العرقوب. تحدثت إليه وهو بحالة جيدة وهادئ".