إنتر ميلان يصعق يوفنتوس ويصعد إلى نهائي كأس إيطاليا

واستفاد إنتر من تعادله 1 - 1 مع يوفنتوس، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الرابع من أبريل الجاري، على ملعب (أليانز ستاديوم)، ليظفر بورقة الترشح للنهائي، عقب انتصاره 2 - 1 على فريق (السيدة العجوز) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا) في مدينة ميلانو الإيطالية، تقمّص فيديريكو ديماركو دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 15، ليمنح الفريق الملقب بـ (الأفاعي) انتصاره الأول هذا الموسم على منافسه هذا الموسم.