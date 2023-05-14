حالة نادرة.. حكم مباراة إشبيلية وبلد الوليد ينهي الشوط الأول خلال تسديدة انتهت بهدف (فيديو)

وما زاد من غضب لاعبي بلد الوليد أن الفريق يصارع للبقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يملك الفريق 35 نقطة من 33 مباراة في المركز الـ17.

وأظهرت صور أن الحكم أرياس غادر الملعب في الشوط الأول تحت حماية عناصر الشرطة.

وحسب هيثم فاروق، في قناة "بي إن سبورت"، فإن الحكم كان من الممكن أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول قبل احتساب الضربة الركنية، وأن الوقت يستمر في حالة واحدة فقط، وهي ضربة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تلقى إشبيلية هدفين جاء الأول بتوقيع رفائيل مير فيسينتي في الدقيقة 50، والثاني بتوقيع إليخاندرو غوميز في الدقيقة 78.