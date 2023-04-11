كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.. الهلال السوداني يتخطى المنامة البحريني(فيديو)

تأهل الهلال السوداني إلى الدور الثاني من التصفيات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال رغم الخسارة 1/2 أمام المنامة البحريني في مباراة الإياب، اليوم الإثنين.

وتقدم ديفيد إباغنا للهلال السوداني في الدقيقة 23 بتسديدة من جهة اليمين من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل عيسى موسى للمنامة في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، ونجح إبراهيم الختال في ضمان الفوز للمنامة في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل المنطقة.