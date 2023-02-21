دوري أبطال آسيا: الهلال يتجاوز شباب الأهلي دبي ويتأهل إلى ربع النهائي (فيديو)
تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه بنتيجة 3/1 على منافسه شباب الأهلي دبي اليوم الإثنين في آخر مباريات دور الـ16.
وعلى إستاد الجنوب في قطر سجل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من موسى ماريغا.
وأضاف الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73 من ضربة رأس.
وعزز لوسيانو فييتو تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 79، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالكعب من سالم الدوسري.
وسجل المهاجم السوري عمر خربين الهدف الوحيد لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 86 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء بعدما خطف الكرة من سلمان الفرج.
وتأهلت إلى ربع النهائي أندية الهلال والشباب من السعودية، والدحيل القطري، وفولاد خوزستان الإيراني.
والهلال السعودي هو حامل لقب الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 4 ألقاب، وسبق لناديي الهلال والاتحاد فقط من السعودية الفوز بدوري أبطال آسيا.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، غدا الثلاثاء.