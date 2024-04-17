ماذا قال غوارديولا عن تكرار "الثلاثية"؟

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء إنه من المبكر الحديث عن تكرار إنجاز تحقيق الثلاثية خلال الموسم الجاري أي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد الأربعاء لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال، قال غوارديولا: "لن أقول للاعبي فريقي لا تفكروا في ذلك، لكن رأيي مختلف، نحن بعيدون جدا عن تلك الأحلام الافتراضية".

وأضاف "عندما نصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويتبقى لنا ما بين مباراتين إلى 3 مباريات في الدوري ونهائي دوري أبطال أوروبا، سأبدأ في التفكير في ذلك".

وتابع المدرب الإسباني "بدأت أفكر في تحقيق الثلاثية الموسم الماضي فقط عندما تغلبنا على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

ويمكن لفريق المدرب غوارديولا أن يحجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام إذا فاز على تشلسي في نصف النهائي -السبت المقبل- على ملعب ويمبلي.

كما يتقدم الفريق بنقطتين على أرسنال وليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 6 جولات على النهاية.

وحصد سيتي الثلاثية، التي تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة الموسم الماضي ليعادل فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية في 1998-‭‭‭‬‬‬‬1999.

ولم يفز أي فريق بالثلاثية في موسمين متتاليين كما لم يحقق أي فريق إنجليزي الثلاثية مرتين.

وتعادل ريال مدريد وسيتي 3-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لتبقى مباراة الإياب الأربعاء مفتوحة على جميع الاحتمالات.