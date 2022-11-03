الإسباني خيسوس كاساس مساعد إنريكي السابق يتولى تدريب منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لقيادة تدريبات منتخب "أسود الرافدين" للفترة المقبلة.

وذكر أمين سر الاتحاد المحلي للعبة محمد فرحان في لقاء مع وسائل العلام الأربعاء: توصلنا إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لتوليه مهمة تدريب المنتخب للفترة المقبلة، وسيصل إلى العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة للتوقيع رسمياً.

وأوضح فرحان: سيضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب خمسة مساعدين تم اختيارهم من قبل كاساس بينهم مدرب حراس مرمى ومدرب للياقة البدنية ومحلل فني ومساعدين اثنين.

وعمل كاساس (49 عاماً) مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي بين عامي 2018 و2022، ومديراً إدارياً لفرق الشباب في نادي قادش.

وينتظر أن يخوض المنتخب العراقي أربعة لقاءات ودية اثنان منها أمام المكسيك والاكوادور في التاسع والثاني عشر من نوفمبر في مدينة جيرونا الإسبانية، قبل أن يستضيف نظيريه الكوستاريكي في البصرة في السابع عشر والفنزويلي في الحادي والعشرين منه في البصرة أو العاصمة بغداد.