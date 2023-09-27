كان يتواجد به أبناؤه.. سرقة منزل سيرجيو راموس خلال خوضه مباراة إشبيلية ولانس

وكان راموس عاد لإشبيلية بعد 18 عامًا من رحيله عن الفريق، وإثر نهاية مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد من النادي الأندلسي عام 2005 واستمر معه حتى 2021 قبل اللعب لعامين مع باريس سان جيرمان.

وبعد العودة إلى إشبيلية، خاض راموس مباراته الأولى مع الفريق، والتي هزم فيها لاس بالماس 1-0، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبات راموس هو اللاعب صاحب أطول فارق بين مشاركتين مع نفس الفريق في الدوري الإسباني، متفوقًا على الحارس الإسباني بيبي رينا الذي لعب مع فياريال بين عامي 2005 و2022، بمدة تصل 17 عامًا و216 يومًا.