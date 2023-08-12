مباراة النصر والهلال.. احتفال مثير من رونالدو بعد هدف التعادل ونقاش قوي مع جيسوس (فيديو)
أدرك كريستيانو رونالدو التعادل لفريق النصر بشباك منافسه الهلال، خلال المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات البطولة العربية، اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في نهائي البطولة العربية.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعدما وجه عرضية متقنة داخل شباك الهلال.
وكان الأمر المثير للجدل هو طريقة احتفال رونالدو بعد الهدف، حيث لم يحتفل بطريقته المعتادة بالقفز وإطلاق صيحته الشهيرة مع الجماهير، ولكنه كان يشير بيده لأحد ما خارج الخطوط.
وربط البعض بين لقطة الاحتفال ونقاش رونالدو الذي التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة مع مواطنه جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، حيث ظهر "الدون" وهو يتحدث مع المدرب البرتغالي الذي بدا غاضبا من شيء ما.
ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي ودع المسابقة.
الهلال السعودي كان قد نجح في حجز مقعده في النهائي من البطولة العربية، بعدما فاز على الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما حسم النصر تأهله للدور النهائي، بعدما تخطى عقبة الشرطة بهدف نظيف.