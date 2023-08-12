مباراة النصر والهلال.. احتفال مثير من رونالدو بعد هدف التعادل ونقاش قوي مع جيسوس (فيديو)

أدرك كريستيانو رونالدو التعادل لفريق النصر بشباك منافسه الهلال، خلال المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات البطولة العربية، اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في نهائي البطولة العربية.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعدما وجه عرضية متقنة داخل شباك الهلال.

وكان الأمر المثير للجدل هو طريقة احتفال رونالدو بعد الهدف، حيث لم يحتفل بطريقته المعتادة بالقفز وإطلاق صيحته الشهيرة مع الجماهير، ولكنه كان يشير بيده لأحد ما خارج الخطوط.