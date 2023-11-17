هيمنة عربية على القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023

وتقلصت القائمة الموسعة المكونة من 30 إلى عشرة لاعبين، بعد استبعاد رباعي الأهلي المصري محمد عبد المنعم والحارس محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم (كهربا) والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ويتنافس محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمصري الوحيد في القائمة النهائية، مع تسعة لاعبين آخرين أبرزهم زميله السابق السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي، الفائز بالجائزة العام الماضي، والجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي.

وشهدت القائمة رباعي المغرب أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، وسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

وكذلك الكاميروني أندريه زامبو أنجيسا لاعب وسط نابولي، وزميله بالفريق الإيطالي المهاجم فيكتور أوسيمن، ومواطنه فينسن أبو بكر مهاجم بشيكتاش التركي.