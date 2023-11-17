هيمنة عربية على القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023
شهدت القائمة المختصرة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الجمعة، لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، هيمنة عربية بوجود 6 من 10 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة الأبرز.
وتقلصت القائمة الموسعة المكونة من 30 إلى عشرة لاعبين، بعد استبعاد رباعي الأهلي المصري محمد عبد المنعم والحارس محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم (كهربا) والجنوب أفريقي بيرسي تاو.
ويتنافس محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمصري الوحيد في القائمة النهائية، مع تسعة لاعبين آخرين أبرزهم زميله السابق السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الحالي، الفائز بالجائزة العام الماضي، والجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي.
وشهدت القائمة رباعي المغرب أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، وسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.
وكذلك الكاميروني أندريه زامبو أنجيسا لاعب وسط نابولي، وزميله بالفريق الإيطالي المهاجم فيكتور أوسيمن، ومواطنه فينسن أبو بكر مهاجم بشيكتاش التركي.
وفاز صلاح بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، بينما حل ثانيا خلف ماني في 2019 و2022.
وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في المغرب للعام الثاني تواليا، إذ تستضيف مدينة مراكش الحفل بعدما أقيم في الدار البيضاء العام الماضي.