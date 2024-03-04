بعد خيبة دوري الأبطال.. البنزرتي يحسم مستقبله مع الوداد المغربي

أعرب المدرب التونسي فوزي البنزرتي عن حسرته لإخفاقه في قيادة الوداد المغربي للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، رغم الفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام أسيك أبيدجان الإيفواري بهدف دون رد.

وتعرض الوداد المغربي، بطل أفريقيا خمس مرات، للإقصاء من أمجد الكؤوس الأفريقية، رغم الفوز على أسيك في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ذلك أن منافسه على بطاقة التأهل الثانية سيمبا التنزاني حقق فوزا عريضا على غالاكسي البوتسواني بستة أهداف نظيفة لحساب المجموعة ذاتها، ليرافق أسيك للدور المقبل.

وفي أول تصريحاته بعد الانسحاب، رد المدرب التونسي على التقارير التي تحدثت عن استقالته رسميا من منصبه، بالتوازي مع الأزمة الإدارية والرياضية الخانقة التي يعيشها النادي الملقب بـ "وداد الأمة".

وحسم البنزرتي، المدرب العربي الأكثر فوزا بالألقاب، مصيره مع الوداد، قائلا إنه اختار مواصلة المسيرة مع النادي رغم قسوة الخروج المبكر من المسابقة القارية التي قاد فيها الوداد في 2019 للنهائي، مضيفا في تصريحات تلفزيونية: "من غير المعقول أن أترك الوداد في هذه المرحلة الصعبة، لن أغادر النادي لأني أكن له ولجماهيره محبة، خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة حرجة وعليه من الضروري أن استمر معه وأسانده في الأوقات الجيدة والصعبة على حد سواء."

ورغم مرارة الانسحاب من دور المجموعات، قالت مصادر مقربة من الوداد المغربي إن هناك حالة من الارتياح لعمل فوزي البنزرتي في رابع تجاربه على رأس الجهاز الفني للنادي المغربي، بالنظر للأوضاع الإدارية المتأزمة التي يشهدها الفريق عقب اعتقال رئيسه سعيد الناصيري في يناير من العام الحالي؛ لثبوت تورطه في قضايا خطيرة.

وتوصلت إدارة تصريف الأعمال في نادي الوداد إلى اتفاق مع البنزرتي (74 عاما) على مواصلة مهامه حتى نهاية الموسم الجاري؛ بهدف العودة في سباق المراهنة على الدوري المحلي.

وحتى الجولة 22 من الدوري، يحتل رجال المدرب التونسي المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر، لكن الوداد منقوص من 3 مباريات.

وكان شيخ المدربين في تونس تعاقد مع الوداد، منتصف ديسمبر الماضي، خلفا لعادل رمزي، وقاده في ثلاث مباريات من دور المجموعات لأمجد الكؤوس القارية، محققا انتصارين وهزيمة واحدة، لكن ذلك لم يكن كافيا لينعش حظوظه في التأهل لأدوار خروج المغلوب، إذ يغيب بطل أفريقيا 2022 للمرة الأولى منذ العام 2015.