نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ووقع اليونايتد مع البايرن في المجموعة الأولى التي ضمت بجوارهما كلًا من كوبنهاغن وغلطة سراي.

وجاءت القرعة متوازنة لفريق ريال مدريد حيث وقع مع نابولي، وسبورتنغ براغا، أونيون برلين.

وستشهد المجموعة السادسة مواجهات نارية بين كل من باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند، وميلان، ونيوكاسل.

فيما تبدو مهمة مانشستر سيتي سهلة بعد وقوعه مع لايبزيغ، والنجم الأحمر، ويونغ بويز.

ويلتقي إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا ورد بول سالزبورغ وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية وأرسنال في المجموعة الثانية مع أيندهوفن ولانس.

ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد وأتلتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك.