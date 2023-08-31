نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
ضرب فريق بايرن ميونخ الألماني موعدًا ناريًا مع مانشستر يونايتد، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة الفريقين مع بعضهما البعض.
وأجريت اليوم الخميس قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للموسم الجديد 2023 / 2024 للبطولة.
ووقع اليونايتد مع البايرن في المجموعة الأولى التي ضمت بجوارهما كلًا من كوبنهاغن وغلطة سراي.
وجاءت القرعة متوازنة لفريق ريال مدريد حيث وقع مع نابولي، وسبورتنغ براغا، أونيون برلين.
وستشهد المجموعة السادسة مواجهات نارية بين كل من باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند، وميلان، ونيوكاسل.
فيما تبدو مهمة مانشستر سيتي سهلة بعد وقوعه مع لايبزيغ، والنجم الأحمر، ويونغ بويز.
ويلتقي إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا ورد بول سالزبورغ وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية وأرسنال في المجموعة الثانية مع أيندهوفن ولانس.
ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد وأتلتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك.
وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى:
• بايرن ميونيخ
• مانشستر يونايتد
• كوبنهاغن
• غلطة سراي
المجموعة الثانية:
• إشبيلية
• آرسنال
• آيندهوفين
• لانس
المجموعة الثالثة:
• نابولي
• ريال مدريد
• سبورتنغ براغا
• أونيون برلين
المجموعة الرابعة:
• بنفيكا
• إنتر ميلان
• سالسبورغ
• ريال سوسيداد
المجموعة الخامسة:
• فينورد
• أتلتيكو مدريد
• لاتسيو
• سلتيك
المجموعة السادسة:
• باريس سان جيرمان
• بروسيا دورتموند
• ميلان
• نيوكاسل يونايتد
المجموعة السابعة:
• مانشستر سيتي
• لايبزيغ
• النجم الأحمر
• يونغ بويز
المجموعة الثامنة:
• برشلونة
• بورتو
• شاختار
• أنتويرب
مواعيد المباريات:
تقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في الـ19 والـ20 من أيلول/سبتمبر المقبل، وتليها الجولات الخمس التالية على الترتيب في الثالث والرابع من تشرين الأول/أكتوبر، والـ24 والـ25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، والـ28 والـ29 من الشهر نفسه، والـ12 والـ13 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الستة عشر في الـ13 والـ14 والـ20 والـ21 من شباط/فبراير 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس والـ12 والـ13 من آذار/مارس 2024، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من نيسان/أبريل ثم الإياب في الـ16 والـ17 من الشهر نفسه.
وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في الـ30 من نيسان/أبريل والأول من أيار/مايو 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو 2024 على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.