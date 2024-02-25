ترتيب الدوري السعودي: تاليسكا ورونالدو يقودان النصر لفوز مثير على الشباب

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 21 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من وجود لمسة يد على ياجو سانتوس مدافع الشباب.

وأدرك يانيك كاراسكو التعادل للشباب في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء بعد تدخل من إيمريك لابورت على كارلوس جونيور .

وبعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، وضع تاليسكا النصر في المقدمة بالهدف الثاني بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.

وعدَّل كارلوس جونيور النتيجة للشباب في الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة عرضية من حبيب ديالو ليسددها في الشباك من مدى قريب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق، ضمن تاليسكا النقاط الثلاث للنصر بالهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من عبدالله الخيبري ليتفوق على متعب الحربي لاعب الشباب ويسدد في الشباك من مدى قريب.