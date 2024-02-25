ترتيب الدوري السعودي: تاليسكا ورونالدو يقودان النصر لفوز مثير على الشباب
سجل أندرسون تاليسكا هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على مضيفه الشباب في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر مؤقتا إلى أربع نقاط.
افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 21 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من وجود لمسة يد على ياجو سانتوس مدافع الشباب.
وأدرك يانيك كاراسكو التعادل للشباب في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء بعد تدخل من إيمريك لابورت على كارلوس جونيور .
وبعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، وضع تاليسكا النصر في المقدمة بالهدف الثاني بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.
وعدَّل كارلوس جونيور النتيجة للشباب في الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة عرضية من حبيب ديالو ليسددها في الشباك من مدى قريب.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق، ضمن تاليسكا النقاط الثلاث للنصر بالهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من عبدالله الخيبري ليتفوق على متعب الحربي لاعب الشباب ويسدد في الشباك من مدى قريب.
ولعب الشباب بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله رديف في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عقب حصوله على الإنذار الثاني لادعاء الإصابة ومطالبته بركلة جزاء.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر الترتيب قبل مواجهة الاتفاق غدا.
فيما يحتل الشباب المركز 11 برصيد 24 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: