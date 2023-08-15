الدوري الإنجليزي.. فاران يمنح مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وولفرهامبتون
استهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب بنتيجة 1/0 على ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب أولد ترافورد، فشل لاعبو مانشستر يونايتد في اختراق دفاع وولفرهامبتون، لينتهي الشوط الأول على التعادل السلبي.
وسجل المدافع الفرنسي رافائيل فاران الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76 من ضربة رأسية بعد كرة من آرون فان بيساكا.
وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في مختلف المسابقات، فاز مانشستر يونايتد 7 مرات، وفاز وولفرهامبتون مرة، وتعادلا مرتين.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام يوم السبت في الجولة الثانية، ثم مع نوتينغهام فورست، ثم مع آرسنال
وفي أبرز مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي 3/0 على بيرنلي، وآرسنال 2/0 على نوتينغهام فورست، ونيوكاسل 5/1 على أستون فيلا، وتعادل تشيلسي مع برينتفورد 2/2، وليفربول مع تشيلسي 1/1.