بث مباشر لحفل جوائز "كاف" للأفضل في 2023 (فيديو)

تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى مدينة "مراكش" بالمغرب، حيث ينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

موعد الحفل

من المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن "كاف"، الخميس الماضي القوائم النهائية للمتنافسين على جوائز الأفضل هذا العام.

القنوات الناقلة لحفل جوائز كاف:

سيتم نقل الحفل عبر منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على يوتيوب، وفضائية bein sports المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية، وقناة أون تايم سبورت 1.