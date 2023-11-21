المنتخب العراقي يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم

وعلى ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية هانوي خطف مهند علي، هدف الفوز لمنتخب العراق في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة 97.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، ولم يستغل منتخب العراق الفرص أمام مرمى فيتنام طوال الـ45 دقيقة.

وظل الوضع كما هو عليه في الشوط الثاني حتى خطف مهند هدف الفوز القاتل برأسية رائعة.

وكان منتخب العراق قد فاز في مباراته الأولى في التصفيات على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.