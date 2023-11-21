المنتخب العراقي يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم
خطف المنتخب العراقي فوزًا قاتلا من فيتنام، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.
وعلى ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية هانوي خطف مهند علي، هدف الفوز لمنتخب العراق في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة 97.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، ولم يستغل منتخب العراق الفرص أمام مرمى فيتنام طوال الـ45 دقيقة.
وظل الوضع كما هو عليه في الشوط الثاني حتى خطف مهند هدف الفوز القاتل برأسية رائعة.
وكان منتخب العراق قد فاز في مباراته الأولى في التصفيات على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب الفلبين مع ضيفه منتخب إندونيسيا 1-1 في مانيلا.
تقدم منتخب الفلبين في الشوط الأول عبر باتريك ريتشلت في الدقيقة 23 قبل أن تدرك إندونيسيا التعادل بواسطة ساديل رمضاني في الدقيقة 70.
بهذه النتائج تصدر منتخب العراق المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.
أما منتخب فيتنام فجاء في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم الفلبين وإندونيسيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.