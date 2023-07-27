"ما حدث مهزلة تحكيمية".. الوداد ينتقد الحكم محمود البنا بعد طرد جبران المبكر أمام السد

وتعرض قائد الوداد يحيى جبران للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخل ضد بيدرو ميجيل، وهو ما أزعج النادي المغربي.

ولم يتردد الحكم المصري "محمود البنا" بطرد يحيى جبران لاعب الوداد بعد تدخله بتهور على بيدرو لاعب السد، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.