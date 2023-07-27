"ما حدث مهزلة تحكيمية".. الوداد ينتقد الحكم محمود البنا بعد طرد جبران المبكر أمام السد
انتقد الوداد المغربي الحكم المصري "محمود البنا" عقب تعادله بعشرة لاعبين أمام السد القطري دون أهداف في بداية دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية اليوم الخميس.
وتعرض قائد الوداد يحيى جبران للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخل ضد بيدرو ميجيل، وهو ما أزعج النادي المغربي.
ولم يتردد الحكم المصري "محمود البنا" بطرد يحيى جبران لاعب الوداد بعد تدخله بتهور على بيدرو لاعب السد، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.
وقال الوداد في بيان فور انتهاء اللقاء: "بخصوص المهزلة التحكيمية في مباراة السد القطري، يستنكر نادي الوداد أداء طاقم التحكيم".
وأضاف: "يسجل النادي أنه حل بالديار السعودية للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، وليس أن تنتهك حرية اللعبة من ط
رف الحكم المصري البنا".
وتابع: "يتساءل الوداد إن كان سيستمر الأداء التحكيمي بهذا المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة".
ويلتقي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي ضمن نفس المجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم.