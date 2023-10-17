إيقاف مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل سويديين بالرصاص في بروكسل

بينما صدرت تعليمات من الإذاعة الداخلية للجمهور بالبقاء داخل الاستاد.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن مشجعين من السويد قُتلوا بالرصاص في بروكسل، في وقت سابق من اليوم، وعلم لاعبو السويد بالخبر بين الشوطين.

وتم إيقاف المباراة بين الشوطين، وفقا لما ذكرته محطة (TV 6) التلفزيونية السويدية.

وقالت المحطة السويدية إن لاعبي منتخب السويد أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني، ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه على الإنترنت: "تم ايقاف المباراة بين الشوطين لأسباب أمنية.. سيتم تقديم المزيد من المعلومات قريبا".

وحجزت بلجيكا بالفعل مكانها في النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بينما فشلت السويد في التأهل.