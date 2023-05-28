الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي موسم 2022/2023
هبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم رغم الفوز 2-1 على وست هام يونايتد، بعدما تفوق إيفرتون 1-صفر على بورنموث في الجولة الختامية من الدوري الممتاز اليوم الأحد.
وسجل هارفي بارنز هدف التقدم لفريق ليستر في الدقيقة 34، وأضاف فاوت فايس الهدف الثاني في الدقيقة 62، لكن كانت الاحتفالات قد توقفت بعدما عرفت الجماهير بتقدم إيفرتون بهدف في المباراة الأخرى.
وقلص بابلو فورنالس الفارق في الدقيقة 79، لكن فوز إيفرتون قضى على آمال ليستر في البقاء.
واحتل ليستر، الذي صعد، في 2014، وأحرز لقب الدوري في مفاجأة مدوية، في 2016، المركز الثامن برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين خلف إيفرتون.
وهبط ليستر مع ساوثامبتون وليدز يونايتد.
إيفرتون يعزز استمراره في دوري الأضواء الإنجليزي لمدة 69 عامًا
وعزز إيفرتون سجله الرائع بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 69 عامًا بعدما فاز 1-صفر بشق الأنفس على بورنموث في الجولة الأخيرة من الموسم وتجنب الهبوط، اليوم.
وأحرز عبدولاي دوكوري هدف المباراة الوحيدة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل مرور ساعة من اللعب.
ودخل فريق المدرب شون دايك مباراة اليوم ومصيره بين يديه، حيث كان يدرك أن الانتصار في ملعب جوديسون بارك سيكون كافيًا للبقاء.
ورغم المعاناة في الشوط الأول، فإن إيفرتون سجل هدف الانتصار بتسديدة دوكوري القوية في الدقيقة 57 ليشعل احتفالات المشجعين.
وشعرت الجماهير بالتوتر في الدقائق الأخيرة مع محاولة بورنموث التعادل، لكن نتيجة المباراة لم تتغير، ليحافظ إيفرتون على موقعه في المركز 17 وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز 18.
ثنائية تشاكا تقود آرسنال للفوز 5-صفر على ولفرهامبتون
سجل جرانيت تشاكا هدفين ليقود آرسنال للفوز 5-صفر على ولفرهامبتون وأندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة قد تكون الأخيرة له بعد7 سنوات مع الفريق.
وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أغلب فترات الموسم لكنه تراجع في آخر 8 مباريات ما سمح لمانشستر سيتي للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وأنهى النادي الذي يتخذ من لندن مقرًا له الموسم بشكل رائع، بعدما أرسل المهاجم جابرييل جيسوس تمريرة عرضية حولها تشاكا بضربة رأس في المرمى ليضع فريقه في المقدمة بعد 11 دقيقة في مباراته رقم 297 مع النادي.
وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف تشاكا، الذي كان قريبًا من الرحيل عن آرسنال في 2019 بعد مشادة مع الجماهير، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب.
وأهدر تشاكا فرصة ذهبية لإكمال ثلاثيته قبل أن يجعل بوكايو ساكا النتيجة 3-صفر بتسديدة رائعة.
وسجل جابرييل جيسوس الهدف الرابع بعد الاستراحة بينما أضاف ياكوب كيفيور الهدف الخامس قبل 12 دقيقة من النهاية.
مانشستر يونايتد ينتفض ليفوز على فولهام وينهي الدوري الإنجليزي في المركز الثالث
هز جيدون سانشو وبرونو فرنانديز الشباك ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فولهام وينهي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المركز الثالث اليوم الأحد.
وتقدم فولهام بضربة رأس من كيني تيتي بعد ركلة ركنية من ويليان في الدقيقة 19.
وبعد ذلك بسبع دقائق أهدر النادي القادم من لندن فرصة مضاعفة تفوقه عندما تصدى الحارس ديفيد دي خيا لركلة جزاء من ألكسندر ميتروفيتش.
وأخذ يونايتد زمام المبادرة وأدرك سانشو التعادل من مدى قريب في الدقيقة 39.
وأرسل فريد تمريرة رائعة إلى فرنانديز الذي هز الشباك ليكمل يونايتد انتفاضته بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.
ولن تغير النتيجة من أي شيء، حيث بقي يونايتد في المركز الثالث، فيما جاء فولهام عاشرًا لينهي الموسم ضمن النصف الأعلى من الترتيب لأول مرة منذ 2012.
نيوكاسل يتعادل مع تشيلسي المتعثر
أحرز أنطوني جوردون هدفه الأول مع نيوكاسل يونايتد، المتأهل لدوري أبطال أوروبا، ليتعادل 1-1 مع مضيفه تشيلسي في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويزيد من أوجاع الفريق صاحب الأرض.
وأنهى فريق المدرب إيدي هاو الدوري في المركز الرابع وتأهل إلى دوري الأبطال.
وسيودع تشيلسي مدربه المؤقت فرانك لامبارد، وهو الثالث الذي يتناوب على تدريب الفريق هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في 11 مباراة في الدوري خلال فترته الثانية مع الفريق.
فيرمينو يودع ليفربول بالتسجيل في تعادل مجنون 4-4 أمام ساوثامبتون
ترك روبرتو فيرمينو بصمته في ظهوره الأخير مع ليفربول وسجل هدفا في تعادل مجنون 4-4 أمام ساوثامبتون، الذي هبط للدرجة الثانية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وسجل اللاعب البرازيلي هدفا ليمنح ليفربول التقدم 2-صفر في الدقيقة 14، وبعد أن سجل زميله ديوجو جوتا الهدف الأول بشكل مبكر.
لكن ساوثامبتون انتفض بشكل مذهل وسجل بواسطة جيمس وارد-براوس وكمال الدين سليمانا ليدرك التعادل قبل الاستراحة.
وسجل سليمانا مجددا في وقت مبكر من الشوط الثاني، واستغل آدم أرمسترونج لاعب ساوثامبتون خطأ ليجعل النتيجة 4-2 لأصحاب الأرض.
وتعافى ليفربول، الذي تأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلال المركز الخامس، وسجل مرتين في غضون دقيقة واحدة تقريبا، حيث هز كودي جاكبو الشباك من مدى قريب، ثم سجل جوتا هدفه الثاني.
البطل يسقط في الجولة الختامية
سقط فريق مانشستر سيتي بط النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، أمام مضيفه برينتفورد، بهدف دون مقابل.
ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبطل المسابقة الموسم الجاري 2022-2023، برصيد 89 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آرسنال الوصيف، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 59 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: