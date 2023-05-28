الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي موسم 2022/2023

وسجل هارفي بارنز هدف التقدم لفريق ليستر في الدقيقة 34، وأضاف فاوت فايس الهدف الثاني في الدقيقة 62، لكن كانت الاحتفالات قد توقفت بعدما عرفت الجماهير بتقدم إيفرتون بهدف في المباراة الأخرى.

وقلص بابلو فورنالس الفارق في الدقيقة 79، لكن فوز إيفرتون قضى على آمال ليستر في البقاء.

واحتل ليستر، الذي صعد، في 2014، وأحرز لقب الدوري في مفاجأة مدوية، في 2016، المركز الثامن برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين خلف إيفرتون.

وهبط ليستر مع ساوثامبتون وليدز يونايتد.