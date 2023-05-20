طرابزون سبور يدين بصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على محمود تريزيغيه خلال سجوده (صورة)

أدان طرابزون سبور بصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على مهاجمه المصري محمود تريزيغيه في مباراة الفريقين، يوم الخميس، في الدوري المصري.

ونشر طرابزون سبور صورة لتريزيغيه وهو يسجد بعدما سجل هدفا في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، في الوقت الذي يظهر فيه أكايدين وهو يبصق على المهاجم المصري.

وكتب طرابزون سبور في بيان: "هذا عار، عار!، نحن ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي قام به ساميت أكايدين تجاه لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فنربخشة في 18 مايو 2023.