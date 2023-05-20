طرابزون سبور يدين بصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على محمود تريزيغيه خلال سجوده (صورة)
أدان طرابزون سبور بصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على مهاجمه المصري محمود تريزيغيه في مباراة الفريقين، يوم الخميس، في الدوري المصري.
ونشر طرابزون سبور صورة لتريزيغيه وهو يسجد بعدما سجل هدفا في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، في الوقت الذي يظهر فيه أكايدين وهو يبصق على المهاجم المصري.
وكتب طرابزون سبور في بيان: "هذا عار، عار!، نحن ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي قام به ساميت أكايدين تجاه لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فنربخشة في 18 مايو 2023.
وأضاف: "من المخزي والمقيت أن يبصق ساميت أكايدين على لاعبنا تريزيغيه وهو ساجد بعد الاحتفال بالهدف!".
وتابع البيان: "نتوقع من جميع الجهات المعنية في كرة القدم رد فعل ضد ساميت أكايدين، أولا نادي فنربخشة الرياضي والاتحاد التركي لكرة القدم للقيام بما هو ضروري".
وختم: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام ورفض هذه الاعتداءات والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم، مع احترامي للرأي العام".
وانتهت المباراة بفوز فنربخشة 3/1 على طرابزون سبور، وسجل لفنربخشة ميشي باتشواي ولوان بيريس وإينير فالنسيا في الدقائق 11 و58 و71، في حين سجل لطرابزون سبور محمود حسن تريزيغيه من ضربة جزاء في الدقيقة 8.
ويملك فنربخشة 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث مع بشكتاش الذي لعب 33 مباراة، مقابل 48 نقطة من 32 مباراة لطرابزون سبور في المركز الثامن.