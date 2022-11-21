ماكس فيرستابين يفوز بسباق أبوظبي في ختام موسم فورمولا 1

فاز ماكس فيرستابين، بطل العالم مرتين، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي، لينهي سائق رد بول الموسم برقم قياسي بتحقيق 15 انتصارًا في 22 سباقًا يوم الأحد.

ولم يواجه السائق الهولندي، الذي حسم لقبه الثاني في فورمولا 1، الشهر الماضي، في اليابان قبل 4 سباقات على نهاية الموسم، منافسة تذكر في السباق الذي بدأه من مركز أول المنطلقين.