ماكس فيرستابين يفوز بسباق أبوظبي في ختام موسم فورمولا 1
فاز ماكس فيرستابين، بطل العالم مرتين، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي، لينهي سائق رد بول الموسم برقم قياسي بتحقيق 15 انتصارًا في 22 سباقًا يوم الأحد.
ولم يواجه السائق الهولندي، الذي حسم لقبه الثاني في فورمولا 1، الشهر الماضي، في اليابان قبل 4 سباقات على نهاية الموسم، منافسة تذكر في السباق الذي بدأه من مركز أول المنطلقين.
واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني، وأنهى الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام متفوقًا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابينفي رد بول.
وقبل السباق، كان السائقان متساويين في النقاط لكن لوكلير تفوق في عدد الانتصارات.
وهذا هو الفوز الـ 35 لفيرستابين في مسيرته، والثاني على التوالي على حلبة مرسى ياس.
لكن بخلاف، العام الماضي، حقق فيرستابين فوزًا سهلًا.
وحل كارلوس ساينز سائق فيراري رابعًا، بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس، بعد معاقبته بخصم 5 ثوان عقب خروجه بصورة غير آمنة من حارة الصيانة.
وتبددت آمال لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في تجنب الخروج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى في مسيرته بعدما تعرض لمشكلة فنية.
وانسحب السائق البريطاني قبل 3 لفات على نهاية السباق.
وتوج الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.
كما توج الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة السائق تشارل لوكلير بجائزة المركز الثاني.
وحضر مراسم التتويج محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.
وشهدت الجولة الختامية لجائزة الفورمولا 1 حضور أكثر من 160 ألف زائر بينهم 60% من خارج الإمارات.
وتحتفل جزيرة ياس في العام المقبل باستضافتها النسخة الـ15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.
وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.
وقال فيتل بعد السباق: "كنت آمل أن أحقق نقاطًا أكثر...إنه يوم كبير، شكرًا لكل الدعم، أنا متأكد أنني سأفتقد لذلك أكثر ممّا أتخيّل".