صورة.. ديانا حداد تساند ريال مدريد في الكلاسيكو

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الفنانة اللبنانية تنشر صورة لها على "تويتر" و"أنستغرام" وهي تحمل شعار ريال مدريد.