ثلاثية فان بيرسي تقود مانشستر يونايتد للتأهل

لندن - أحرز المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-0 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني في إياب دور الستة عشر الأربعاء، والصعود إلى دور الثمانية بعد التفوق 3-2 في مجموع المباراتين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح فان بيرسي التسجيل ليونايتد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 25 ثم ضاعف تفوق بطل الدوري الإنكليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة من وين روني.

وأضاف فان بيرسي الهدف الثالث له ولفريقه من ركلة حرة بعد مرور سبع دقائق من زمن الشوط الثاني.