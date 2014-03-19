ريال مدريد‬ يستعرض ويكتفي بثلاثية في العودة أمام شالكه

مدريد - شق ريال مدريد طريقه بسهولة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه 9-2 على شالكه في مجموع المباراتين، وهو رقم قياسي للنادي الإسباني في البطولة بعدما سجل رونالدو هدفين ليقود فريقه للفوز 3-1 على ضيفه الألماني في مباراة إياب دور الستة عشر الثلاثاء.

وكان ريال ضمن تقريباً الصعود لدور الثمانية بعد فوزه في ألمانيا ذهاباً 6-1 الأسبوع الماضي وأراح المدرب كارلو انشيلوتي العديد من اللاعبين الأساسيين قبل خوض مباراة قمة أمام برشلونة الأحد المقبل في الدوري الإسباني على ملعب برنابيو.

وهيأ غاريث بيل الهدف الأول لرونالدو بعد مرور 21 دقيقة، وأدرك شالكه التعادل بعدها بعشر دقائق حينما اصطدمت تسديدة من مسافة بعيدة من تيم هوجلاند بسيرجيو راموس وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس ايكر كاسياس.

ورفع رونالدو حصيلة أهدافه في هذه النسخة من دوري الأبطال إلى 13 هدفاً بعدما أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 74، وأضاف الفارو موراتا الهدف الثالث لريال مدريد بعدها بدقيقة.

وهذا أكبر انتصار في مجموع مباراتين يحققه ريال مدريد في دوري الأبطال بعدما تغلب على ابويل نيقوسيا 8-2 في موسم 2011-2012.