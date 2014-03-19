تشيلسي يتخطى غلطة سراي ويبلغ دور الربع نهائي

لندن - بلغ نادي تشيلسي الانجليزي دور الربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تجاوزه نادي غلطة سراي التركي بفوزه عليه بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة.

افتتح البلوز التسجيل مبكراً عبر المهاجم الكاميروني صامويل إيتو بعد أن وصلته تمريرة بينية من البرازيلي أوسكار سددها الأول بيمناه لتعانق الشباك التركية، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضاعف المدافع غاري كاهيل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعد كرة رأسية من مواطنه جون تيري ليبعدها الحارس الأورغوياني موسليرا قبل أن يودعها كاهيل المرمى لينتهي عليه الشوط الأول.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بإسطنبول انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.