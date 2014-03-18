استبعاد ريوس من تشكيلة دورتموند لمواجهة زينيت

برلين - خرج ماركو ريوس لاعب خط الوسط الهجومي لبروسيا دورتموند الألماني من التشكيلة التي ستواجه ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بسبب إصابة مؤلمة في العضلات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه 4-2 في روسيا الشهر الماضي، لكنه لم يشارك في آخر مباراتين لدورتموند في الدوري الألماني من بينهما الهزيمة 2-1 أمام مونشنغلاباخ السبت.

وقال يورغن كلوب مدرب دورتموند للصحفيين: "لسوء الحظ لم يستطع المشاركة في التدريب الجماعي ولن يلعب."

وأجبر كلوب على تغيير تشكيلته كثيراً خلال الموسم بسبب قائمة الإصابات الطويلة، وقال مدرب دورتموند إن الفوز العريض في مباراة الذهاب منح الفريق أفضلية لكن النتيجة لم تحسم بعد قبل لقاء الاياب الأربعاء.

وتابع: "الخطة أن نجعل منها مباراة عادية في كرة القدم، ندخل هذه المباراة دوما على أنها النصف الثاني من المواجهة، النصف الأول كان مجرد الأساس الذي نبني عليه في النصف الثاني."

واستطرد: "في مباراة الذهاب وضعنا أنفسنا في موقف جيد قبل مباراة العودة، لا شيء أكثر ولا شيء أقل، لن نقامر كثيراً لكن دخول المباراة لمجرد الدفاع عن تقدمنا سيكون ضرباً من الغباء."