روبن: لم أبصق على سانيا الأمر مجرد نقطة عرق

دافع الهولندي الدولي آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له بأنه بصق على مدافع آرسنال بكاري سانيا خلال مباراة الفريقين في ذهاب دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال روبن في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لم أبصق على سانيا، فهذا ليس من أخلاقي ولا من شخصيتي، أستحق أن يتم إيقافي أكثر من 10 مباريات إن فعلت ذلك، لكنني لم أقم بأي شيء والأمر برمته مجرد نقطة عرق".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين، وتسبب روبن في طرد حارس آرسنال تشيزني في الدقيقة 37 من اللقاء.