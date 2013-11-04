بليغريني يحذر مشجعي سسكا من الإهانات العنصرية

لندن – حذر مانويل بليغريني مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي جماهير فريق سسسكا موسكو الروسي من توجيه إهانات عنصرية الى لاعبي فريقه، عندما يلعب الفريقان في مدينة مانشستر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وأكد بليغريني في مؤتمر صحفي أن جو هارت حارس مرمى إنكلترا لن يشارك في اللقاء وسوف يواصل الروماني كوستل بانتيليمون حراسة عرين الفريق.

وقبل أسبوعين وجه بعض مشجعي سسكا إهانات عنصرية إلى يايا توري لاعب وسط سيتي، وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي الروسي بغرامة وإغلاق جزئي لمدرجاته.

وقال بليغريني الاثنين: "إرتكب مشجعو سسسكا خطأً كبيراً، لا أدري لماذا نفي النادي في البداية لكن الاتحاد الأوروبي للكرة أنزل به العقوبة التي يستحقها"، وأضاف: "آمل أن نترك كل ما ينتمي للماضي في مكانه، ويجب أن يتذكر المشجعون الروس إن بلادهم سوف تستضيف كأس العالم".

وأوضح بليغريني أنه لن يعطي توري أي نصيحة خاصة وقال: "أعتقد أن يايا لاعب مخضرم، وربما لا يستطيع نسيان ما جرى في موسكو لكن غداً ستكون مباراة مميزة له، وأعتقد أنه سوف يفكر في كرة القدم فقط".

وأكد بليغريني أن هارت لن يعود على الفور إلى مرمى سيتي بعد استبعاده من المباراة التي فاز بها الفريق على نوريتش سيتي بالدوري الانكليزي، وكان هارت الذي لم يغب عن مباريات فريقه ولا ناديه لمدة عامين قد ارتكب سلسلة من الأخطاء في الأسابيع الماضية، ويعتقد بليغريني أنه يحتاج إلى الراحة من اللعب.

وصرح بليغريني: "أعتقد أن رد فعل جو كان جيد جداً، إنه لاعب محترف، من المهم بالنسبة له أن يحصل على راحة بعد خوض مباريات كثيرة جداً"، وأكد بليغريني أن المهاجم ستيفان يوفيتيتش وهو من جمهورية الجبل الأسود سوف يغيب عن المباريات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الساق.