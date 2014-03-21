بروسيا دورتموند: القرعة صعبة و مجنونة

اعترف المدرب يورغان كلوب والعميد سبيستيان كيل والمدير الرياضي ميكائيل زورك بصعوبة مقابلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقهم بروسيا دورتمند الفريق الملكي ريال مدريد في لقاء ثأري، لكنهم يؤمنون بحظوظهم حتى النهاية.

و قال يورغان كلوب مدرب الفريق: "إنها قرعة جيدة حين تضمن مكانا بين أفضل ثمان فرق في أوروبا فستواجه دائما فريقا قويا و تلعب لقاءات مؤثرة و صعبة ، لكننا نملك أفضلية لعب لقاء الإياب في ملعبنا و لن نرفع الراية البيضاء لريال مدريد."

وأقر سبيستيان كيل عميد الفريق الألماني أن القرعة كانت مجنونة و قال :" الريال ؟ قرعة مجنونة ، الأسبان يملكون ثأرا لدينا من الموسم الماضي وهذا الموسم هم في أفضل حال و أقوى قليلا من الموسم الماضي لكننا لن نستسلم وسندافع عن حقنا في التأهل."

واعترف ميكائيل زوك المدير الرياضي للفريق بصعوبة مواجهة الريال لكنه اتفق مع يورغان كلوب حول أفضلية لقاء الإياب في ألمانيا و قال :" مقابلة صعبة واجهنا ريال مدريد 4 مرات الموسم الماضي ، هذا الموسم هم أقوى تمكنوا من تعزيز صفوف الفريق بغاريث بيل و يتصدرون الدوري الإسباني ، نحن لدينا بعض الغيابات أبرزها أن ليفاندوفسكي لن يكون حاضرا في مدريد لكن الجيد أننا نلعب الإياب بميداننا."