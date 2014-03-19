نهاية الموسم للشاب خيسي رودريغيز

تلقى فريق ريال مدريد ضربة قوية بإصابة نجمه الشاب خيسي رودريغيز خلال لقاء الفريق أمام شالكة في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي شهد فوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف.

ولم يستمر تواجد خيسي سوى دقيقتين حيث أصيب في الركبة وحاول العودة لكن دون جدوى ليتم تغييره في الدقيقة الثامنة بالويلزي جاريث بيل، و جاءت أولى الأخبار غير مطمئنة للعشاق حيث تحدث أطباء الفريق عن قطع في الرباط الصليبي في انتظار الفحوصات النهائية.

وتأكد تشخيص أطباء الفريق الملكي المبدئي بعد إجراء الفحوصات بمستشفى "سانتاس"، فخيسي ودع الموسم مبكراً وسيغيب لمدة تصل لستة أشهر على الأقل وهو ما يجعله يودع حلم المشاركة في المونديال البرازيلي رفقة منتخب لاروخا.

وأعلن النادي الملكي عن الخبر رسمياً عبر صفحته على "تويتر" معرباً عن أمله في أن يستعيد اللاعب عافيته في أسرع وقت وموجها الشكر لكل الأنصار الذين عبروا عن مساندتهم للاعب.

ويعتبر خيسي (21 سنة) النجم الشاب الجديد للفريق الملكي حيث منحه المدرب أنشيلوتي فرصة للعب وسجل 8 أهداف.

ونزل رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز من المقصورة الرئيسة للملعب لمستودع الملابس بعد إصابة خيسي للسؤال عن اللاعب وخطورة الإصابة.