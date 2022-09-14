هالاند يصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في فريقه السابق

أصبح النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع وضد نفس الفريق في المسابقة (بروسيا دورتموند) ، متجاوزًا ألفارو موراتا الذي سجل مع وضد ريال مدريد وعمره (22 عامًا و 194 يومًا) بينما يبلغ هالاند 22 عامًا و 55 يومًا.

وهز هالاند شباك فريقه الألماني السابق قبل ست دقائق من النهاية ليقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقالت إحصاءات opta إن هالاند سجل 26 هدفًا في 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا ، بمعدل تهديف يبلغ هدفا كل 62 دقيقة في المتوسط.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 13 هدفا في ثماني مباريات مع سيتي منذ انتقاله قادما من الفريق الألماني، وجاء هدفه بشكل مذهل عندما قفز ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية بقدمه اليسرى بتسديدة مباشرة في الشباك.

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند (فيديو) https://t.co/TCPCvgmTrV pic.twitter.com/vvAk5LW3v7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

ولم يكن غريبا أن يحسم المهاجم الشاب، الذي أحرز 86 هدفا في 89 مباراة مع دورتموند، الفوز لكن معاناة سيتي لنحو ساعة كانت مفاجأة.

وقال هالاند عقب المباراة ”في النهاية أظهرنا حقيقتنا. هذا نحن، ويجب أن نلعب بهذا الشكل. أنا فخور بآخر 20 أو 25 دقيقة. أحرزنا هدفين رائعين اليوم، هدفي كان أفضل قليلا. كانت تمريرة عرضية رائعة من كانسيلو“.

وفضل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا تغيير تشكيلته، وعانى لاعبو الفريق في الشوط الأول، بينما تأقلم دفاع الفريق الألماني مع أسلوب سيتي في بناء الهجمات، ولم يحصل جاك غريليش ورياض محرز على المساحات.

كما حقق غوارديولا رقما جديدا في البطولة القارية بخوضه 150 مباراة حقق خلالها 95 انتصارا و29 تعادلا وخسر 26 مرة وحصد اللقب مرتين مع فريقه السابق برشلونة.

وسجلت الأندية التي قادها غوارديولا بما فيها مانشستر سيتي الإنجليزي 535 هدفا مقابل 150 هدفا تلقته شباك هذه الأندية.

ويتصدر مانشستر سيتي، الذي انتصر في أول مباراة 4-صفر على إشبيلية، المجموعة بست نقاط متقدما بثلاث نقاط على بروسيا دورتموند.