تشافي بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ: أنا غاضب.. لم نستحقها

انتقد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريقه بعد فشله في استغلال الفرص التي أتيحت له في الخسارة 2-صفر أمام مضيفه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رغم ”سيطرته على المباراة“.

وأحرز بايرن هدفين في غضون أربع دقائق ليتقدم لصدارة المجموعة الثالثة متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة وإنتر ميلان الذي انتصر على فيكتوريا بلزن، متذيل الترتيب.

ويلعب بايرن ضد فيكتوريا بلزن في المواجهتين المقبلتين، بينما يلعب برشلونة ضد إنتر.

واستحوذ برشلونة على الكرة وسدد 18 كرة مقابل 13 للفريق الألماني، لكن جاءت أربع تسديدات منها على المرمى مثل بايرن.

وأبلغ تشافي الصحفيين ”أنا غاضب، لا أحب الخسارة، لم نستحقها، في العام الماضي كنت غاضبا لأن (بايرن) كان أكثر قوة من فريقي، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء أفضل من بايرن.. فرضنا سيطرتنا على بايرن وتفوقنا عليه.

”صنعنا العديد من الفرص للتسجيل والتي كان يمكنها تغيير مجرى المباراة. الأمر يتعلق بالتفاصيل في مباريات دوري الأبطال“.

وأضاف ”على هذا المستوى كل الأمور متساوية، وتدفع ثمن هذه الأخطاء، تعلمنا الدرس“.

وأشار تشافي إلى أن فريقه بحاجة لتقليل أخطائه.

🎙 Xavi: We deserved much more today#BayernBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/i5qYfxfUKC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2022