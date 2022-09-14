يورغن كلوب يعلق على فوز ليفربول القاتل أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن انتكاس فريقه أصبح ”معتادا“ بعدما احتاج الفريق الإنجليزي إلى هدف متأخر ليفوز 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وتقدم محمد صلاح لصاحب الأرض بعد 17 دقيقة، لكن هذا التفوق لم يدم سوى لعشر دقائق إذ أدرك محمد قدوس التعادل لأياكس بتسديدة مذهلة.

وبدا ليفربول، الذي سقط 4-1 أمام نابولي في الجولة الأولى، في طريقه لنتيجة مخيبة أخرى إلى أن خطف المدافع جويل ماتيب الفوز في الدقيقة 89.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”تقوم بالعديد من الأمور الجيدة، وتقدم مباراة جيدة.. ثم تهتز شباكك، تتقدم 1-صفر ثم تهتز شباكك من الفرصة الأولى للمنافس. لذا فالانتكاس أصبح معتادا“.

وكال المدرب الألماني المديح لرد فعل فريقه بعد إدراك أياكس التعادل.

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يضرب برشلونة.. وليفربول يصعق أياكس https://t.co/Ky2lNLJtRU pic.twitter.com/65VIMJgOzu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وأضاف ”لم أتفاجأ عندما سجل (أياكس) الهدف، ليس لأننا دافعنا بشكل سيئ بل لأنه من المحتمل حدوث هذا الأمر في مثل هذه المواقف“.

وتابع ”(أليسون) أنقذ كل التسديدات الأخرى، لكنها كانت التسديدة التي لم يمكن إبعادها. رد الفعل بأنه ما زال يمكننا التعامل مع هذه المواقف كان الأكثر أهمية“.

وأشار ”لقد قدمنا ​​الكثير من الأشياء الجيدة ولعبنا مباراة جيدة ضد فريق قوي، تسببنا لهم في الكثير من المشاكل، كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل في لحظات“.

وأردف: ”الشخصية التي أظهرناها هي أهم شيء، لقد أظهرنا لنا وللعالم الخارجي رد فعلنا، كانت لدينا مشكلة ونريد حلها“.

واستطرد ”رد الفعل كان جيدًا، كان من الواضح أنه كان علينا الاستمرار في لعب كرة القدم، لقد شاهدت المزيد من العدوانية في الشوط الثاني، لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا حقًا من خلال الكرات الثابتة السريعة التي حاولنا الاستفادة منها“.

وأتم ”طريقة الاحتفال بعد هدف ماتيب كانت رائعة، لقد أظهرت كل شيء تقريبًا عن فرحتنا جميعًا“.