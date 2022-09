غراهام بوتر مدرب تشيلسي الجديد: التحدي مختلف لكن الطريقة واحدة

قال غراهام بوتر المدرب الجديد لنادي تشيلسي إنه سيواجه ”تحديا مختلفا تماما“ بنفس الطريقة التي اتبعها طوال مسيرته التدريبية بعيدا عن الأضواء.

وتولى المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 47 عاما أكبر وظيفة تدريبية له بعد أن كان قد استهل مشواره التدريبي مع أوسترسوند السويدي لمدة سبع سنوات، قبل قضاء فترة قصيرة مع سوانزي سيتي ثم فترة رائعة للغاية مع برايتون آند هوف ألبيون.

وذاع صيت بوتر مع برايتون، لكن مستوى التوقعات في تشيلسي سيكون تجربة جديدة على رجل ترشحه تقارير لتولي تدريب منتخب إنجلترا مستقبلا.

وقال بوتر الذي سيقود تشيلسي للمرة الأولى عندما يستضيف سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء للصحفيين: ”عليك أن تنظر إلى الأجواء هنا. التقاليد العريقة وجودة اللاعبين. المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. سيكون تحديا مختلفا تماما عن التحديات التي واجهتها سابقا“.

وأضاف: ”أنا متحمس للغاية لهذا التحدي كما ترون وأتطلع إلى المضي قدما“.

