أنشيلوتي عن عودة الحديث بإمكانية ضم مبابي: لا نفكر بأي شخص آخر حاليا

حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على غلق الباب أمام حديث الصحافة عن إمكانية فتح باب التفاوض مجددا بشأن ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي كشفت عن مفاجأة في عقد اللاعب الفرنسي.

وأعلن مبابي بنهاية الموسم الماضي بقاءه في باريس سان جيرمان بالتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم، بعد مفاوضات مكثفة كانت مع ريال مدريد.

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إلى أن عقد مبابي يمتد لعامين فقط مع خيار التمديد لموسم آخر، وليس 3 مواسم كما يُشاع.

ويستضيف ريال مدريد منافسه لايبزيغ على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”لدينا مهاجمون رائعون، رودريغو، وفينيسوس جونيور وكريم بنزيما، وهم من يثيرون حماسنا، لا نفكر بأي شخص آخر حاليا ولا نفكر بتغيير لاعبينا أيضا“.

وتحدث أنشيلوتي عن منافسه غدا، قائلا: ”ستكون مواجهة لايبزيغ صعبة للغاية، لم تكن بدايتهم للموسم جيدة ولكن انظروا إلى مباراتهم الأخيرة مع بروسيا دورتموند“.

مفاجأة في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان https://t.co/rhzb7TrBFi pic.twitter.com/QMQAyuKtyY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وتابع: ”يمتلك لايبزيغ فريقًا موهوبًا للغاية، علينا الاستعداد جيدًا لهم، خاصة لخط الهجوم، نكونكو لاعب رائع، لما فعله في الموسم الماضي“.

وأردف: ”ريال مدريد بالفريق الحالي قادر على فعل كل شيء، يمكننا القتال على اللقب مرة أخرى“.

وعن فينيسيوس جونيور، أشار: ”منتظر مباراة الغد، لقد تعافى جيدًا بعد مباراة ريال مايوركا، ومن الطبيعي أن يحاول لاعبو المنافس منعه مما يفعله في المباريات، لقد تطور كثيرًا عن الموسم الماضي، لديه شخصية فريدة، يحتاج التركيز على المباريات أكثر“.

وعن أزمة أسينسيو وغضبه في المباراة الماضية، أوضح أنشيلوتي: ”هو ليس لاعبًا صغيرًا، يحتاج إلى العمل الجاد، لقد كان مستاءً في مباراة ريال مايوركا ولكنه تدرب اليوم جيدًا، هذا ما أريده من اللاعبين لتكون لديهم الفرصة“.

واستطرد: ”روديجر ساهم مع الفريق بخبراته وتأمينه الدفاعي، ونحن بوجوده لدينا أفضل دفاع“.

وشدد: ”بنزيما يتطور بشكل جيد، وسيكون حاضرا ضد أتلتيكو مدريد“.